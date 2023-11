Luccas Neto vai ter programa infantil na TV

É um dos maiores youtubers brasileiros e com forte influência em Portugal junto dos mais pequenos. Luccas Neto, de 31 anos, acaba de ser contratado pelo canal de televisão brasileiro SBT para dar a cara por um programa infantil no qual estarão presentes as suas imagens de marca mais reconhecidas: Aventureiros, Escola Fantástica, Principe Lu e Luccas e Gi.

“Luccas Neto acaba de assinar contrato com o SBT. Um dos maiores nomes do entretenimento infantojuvenil na atualidade, ele comandará seu próprio programa, repleto de aventuras e diversão, voltado para o público mais fofinho e que o SBT tanto gosta”, avançou a emissora em comunicado.

No Instagram, as vozes já começaram a subir de tom, levando o animador a garantir que vai “trazer de volta a programação infantil para a televisão aberta”, pedindo que se “comemore” a contratação. “Aos que estão a reclamar: vamos fazer um bom trabalho”, promete o autor numa das stories daquela rede social. “A televisão tem regulamentação, regras e leis e por isso é muito mais seguro do que a internet”, avançou. Até ao momento, não foi divulgada qualquer calendarização relativa ao projeto.

A aposta neste conteúdo do universo Luccas Toon, o maior canal de marcas infantis, é “um sonho”. “Estamos muito ansiosos e animados para tudo que está por vir com essa parceria. Os nossos vídeos já são acompanhados por milhões de crianças na internet, mas não são todas que possuem acesso para usufruir. Então, acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam aos conteúdos que possuem selo de qualidade, uma vez que são pensados e criados em colaboração com uma equipa especializado de pedagogos, para atender cada faixa etária dos pequenos e auxiliar os pais na tarefa de educar”, lê-se no comunicado divulgado pelo SBT.