Luísa Sobral canta para as (implacáveis) mães perfeitas

A cantora e compositora divulgou nas suas redes sociais um novo tema em que critica as “mães perfeitas” sempre prontas a apontar o dedo às outras que, aos olhos delas, não são da mesma estirpe.

Num retrato que faz ao piano, e que Luísa Sobral, de 36 anos e mãe de quatro filhos, descreve como “acústico e ressabiado”, a compositora fala das mães que “tendem sempre a constatar que só elas foram feitas para criar”. “Sou uma mãe perfeita dedicada, relaxada, não me enervo com nada, nunca me ouvirão gritar. Tudo lindo e penteado, com roupas de batizado. Não sou daquelas que festeja quando os vai deitar”, entoa no refrão.

E prossegue: “As mães de hoje em dia, com a sua maestria, veem de longe a mãe que é má. Olha aquele ainda mama, e aquele fica com a ama, veem tanta televisão e ninguém lhes dá atenção”.