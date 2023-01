Luísa Sobral lança tema para alertar para o retrocesso nos direitos das mulheres

“Esta é a minha forma de protesto, pela Mahsa Amini [ativista de 22 anos morta no Irão], pelas mulheres iranianas e afegãs, e por todas as mulheres que nas suas vidas e profissões se sentem inferiorizadas. Porque ainda acredito que o caminho seja para a frente, mesmo que às vezes se dê dois passos atrás.” A frase é da cantora Luísa Sobral e é também a justificação para a escolha do novo single. Serei Sempre uma Mulher íntegra o álbum Dansando e pretende, como refere o comunicado enviados às redações “retratar muitas das injustiças e violência a que as mulheres são expostas sem, no seu entender, nunca desistirem da sua força”.

“Foi a pensar nessas mulheres que escrevi esta canção, sem saber que uns meses mais tarde morreria Mahsa Amini, uma mulher iraniana a quem foi retirada a vida por usar o hijab de forma inadequada. Nesse dia a minha canção tornou-se sobre ela também e sobre todos aqueles que quiseram vingar a sua morte com protestos, muitos deles perdendo a vida ao fazê-lo”, acrescenta a compositora em comunicado.

E prossegue: “Sempre pensei que só houvesse um sentido no caminho para a igualdade de género e racial, em frente. Para mim seria impensável as mulheres poderem perder o direito a votar ou voltarem os transportes públicos divididos por zona de negros e zona de brancos. O mundo onde eu julguei habitar não era ainda igualitário mas caminhava nesse sentido, mesmo que por vezes com passos curtos e vagarosos e com ritmos diferentes em diferentes partes do mundo. Foi então que assistimos a um retrocesso assustador nos direitos da mulher no Afeganistão. Perderam o direito à educação, perderam a liberdade de escolher cobrir ou não a cabeça e deixaram de poder andar sozinhas na rua. Caiu de novo o véu da invisibilidade sobre as mulheres afegãs.”

O álbum DanSando vai ser apresentado ao vivo na digressão que tem início este sábado, 28 de janeiro, no Cineteatro Municipal João Mota em Sesimbra. No próximo mês, Luisa Sobral estará no Auditório Carlos do Carmo em Lagoa, a 4 de fevereiro, pelo CCC nas Caldas da Rainha no âmbito do festival Montepio às Vezes o Amor, a 11, pela Casa da Música no Portoa, 18 FEV, e pelo Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, a 25.