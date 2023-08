Madonna faz 65 anos. A cantora elegeu Portugal para as celebrações

O namoro de Madonna com Portugal não é recente. A cantora norte-americana já viveu em Lisboa e, desta vez, regressou para celebrar os seus 65 anos e, também, o 23.º aniversário do filho Rocco Ritchie.

Para as celebrações, foi escolhido um restaurante na zona de Alfama, em Lisboa. Madonna partilhou vários registos do momento nas redes sociais, nos quais era possível ver que, além de amigos, David Banda, Mercy James, e as gémeas, Estere e Stella, filhos da cantora pop e irmãos de Rocco, também estiveram presentes.

O bolo de aniversário captou a atenção dos portugueses, uma vez que continha uma guitarra portuguesa.

Recorde-se que Madonna irá subir ao palco da Altice Arena nos dias 6 e 7 de novembro, no âmbito da “The Celebration Tour”.