Mala feita de ar brilha na passserelle de Paris

Apresenta-se como o sólido mais leve do planeta, afinal 99% da peça é feita de ar. O resto, mero 1%, é vidro e autores dizem que este nanomaterial apresentado como aerogel de sílica exige cuidados de manuseamento.

A casa de luxo Coperni volta a por a tecnologia ao serviço da moda para o outono/inverno de 2024/25 e apresenta a sua icónica swipe bag em coprodução com a NASA. Ao mesmo tempo, esta peça é a de maiores dimensões feita até ao momento nesta conjugação de materiais.

Segundo as especificidades técnicas apresentadas pelos designers nas redes sociais, este “vidro do futuro” que tem sido usado para captar “poeira estelar” consegue “suportar calor extremo (1200 graus Celsius) e uma pressão de 4000 vezes o seu peso”. Uma tecnologia espacial que pesa apenas 33 gramas, tem 27 centímetros por 16 e por seis de espessura e mão do professor Ioannis Michaloudis.

Até ao momento não foi revelado se a proposta será comercializada ou a que valor.

Recorde-se que a marca criada por Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant tinha, já em outubro de 2022, arrancado exclamações um pouco por todo o mundo ao apresentar um vestido feito ao vivo e diretamente no corpo de Bella Hadid, recorrendo, claro, a tecnologia. A casa parisiense tem continuado a impressionar e volta a dar as mãos à tecnologia para novos voos.