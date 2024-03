Malhas frescas e giras para a chegada da primavera. Veja as opções a partir de 11,99€

Quem disse que as malhas só servem para o inverno? Na primavera, as manhãs e tardes são quentes, mas à noite as temperaturas baixam.

Por esse motivo, a Delas.pt reuniu algumas opções de malhas mais frescas que não vai querer deixar escapar.

Camisola Malha Aberta com Lã, na Parfois, 35,99€ Camisola Malha Aberta Algodão, na Parfois, 32,99€ Camisola Redonda Oversize, na Mango, 29,99€ Sweater em Ponto Estilo Polo, na Stradivarius, antes 19,99€ depois 11,99€ Camisola com Parte Inferior em Tie-Dye, na Pull&Bear, 22,99€ Sweater Malha Capuz Riscas, na Zara, 29,95€ Casaco Cruzado de Malha, na Zara, 25,95€ Blusa Malha Mesh, na Zara, 19,95€ Sweater de Malha Entrançada, na Stradivarius, 25,99€