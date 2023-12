Manicure para o Natal e Ano Novo? Saiba como fazer as contas para conseguir ambas

A manicure que usa pode durar uma semana, duas, três ou mais, nem sempre sendo linear. Sendo assim, pode ser complicado conseguir alinhar as manutenções a datas específicas. As mais próximas são o Natal e o Ano Novo – ou Passagem do Ano. Nós ajudamos a calcular as datas para ter unhas diferentes em cada festa.

Dependendo do tipo de manicure que usa, entre gel, acrílico ou natural, as contas deveriam partir do tempo que as suas unhas “aguentam” sem manutenção. Se utiliza as unhas ao natural, o certo seria realizar a manutenção alguns dias antes do Natal e marcar a próxima para uma semana depois, antes do Ano Novo. Caso use acrílico ou gel, que costumam ter a duração de três semanas, o certo seria marcar cerca de duas semanas ou duas semanas e meia antes do Natal e marcar logo a seguir para o Ano Novo.

Caso não deseje ter designs diferentes para as datas, Fresha, uma software para salões de beleza e estabelecimentos do mesmo ramo, avaliou os números para tentar definir a data perfeita para marcar as manicures. Aqui está o dia perfeito: dia 14 de dezembro. Porquê? Contando com uma duração de três semanas, as unhas irão aguentar até depois da Passagem de Ano.