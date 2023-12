Maquilhagem. 5 dicas infalíveis para quem tem os olhos pequenos

Está inaugurada a temporada das festas. Com dois fins de semana prolongados na agenda no mês mais festivo do ano, dezembro, é tempo de se aprumar para todos os encontros, agir em conformidade e apostar em soluções com as quais se sinta bem ou ainda melhor.

Se ter um olhar mais amplo é um dos desejos que acalenta, aqui ficam algumas recomendações que a podem ajudar nesse sentido, fazendo com que se sinta bem.

Da escolha dos produtos com as características mais acertadas até ao desenho de pestanas que deve cumprir, veja e experimente o que mais lhe convém.

Pontos de luz: Designados desta forma, trata-se do uso de uma coloração mais clara para conseguir esse efeito de luminosidade no olhar e que, por isso, o vai abrir, fazendo com que os seus olhos pareçam maiores. Desta forma, deve aplicar um tom mais claro, com um toque de sombra ou lápis no canto interno do olho, na zona mais próxima do nariz. Pode também usar a mesma solução na linha de água, na zona da pálpebra inferior, mesmo junto à zona das pestanas.

Pontos escuros: O contraste vai ajudar a imprimir a ilusão de um olhar mais amplo. Por isso, deve apostar na aplicação de sombras de tonalidades mais escuras no no final da pálpebra. Se aplicar um pouco de pó castanho acima da zona côncava do olho vai obter um contorno dos olhos maior, alongando visualmente toda aquela área.

Delineados: Quanto mais finos forem os riscos de eyeliner por cima do olho, mais leve ficará o olhar. Tons carregados e linhas grossas vão pesar e dar-lhe até uma imagem de maior cansaço. Deve ter em atenção que o alongamento do risco, para lá do fim dos olhos também vai contribuir para criar uns olhos de maior dimensão.

Máscaras: A escolha do produto correto é imprescindível. Se tem os olhos e as pestanas pequenas, deve optar por soluções que promovam um efeito que alongue.

Corretores: As olheiras também pesam. Por isso, deve certificar-se que as esbate, caso contrário, elas vão criar um efeito mais escuro e profundo nos olhos, tendendo, dessa forma, a reduzir visualmente o olhar.