Marca portuguesa lança coleção de pestanas postiças vegan

A procura por pestanas postiças é cada vez mais intensa e até para o dia a dia. Se gosta de opções mais carregadas, mas também mas discretas, há agora uma oferta produzida por marca nacional que se apresenta como vegan, recorrendo a “fibras sintéticas leves, macias e confortáveis”, lê-se no comunicado enviado às redações pela marca nacional Andreia Professional.

As Solo Lashes – apresentadas indivualmente – chegam em dez modelos diferentes e as Wish Lashes – que cobrem toda a parte superior dos olhos e para visuais mais dramáticos – apresentam-se em oito modalidades distintas com banda invisível.

“Para completar a gama, a marca lançou ainda duas colas para pestanas postiças: a Lash Glue Liner 2 in 1 – uma cola preta com efeito eyeliner – e a Lash Glue Brush On Invisible – uma cola totalmente transparente”, refere a mesma insígina, que garante que “ambas são de fácil aplicação e possuem um aplicador de ultra precisão. São vegan, sem látex e testadas dermatologicamente”.