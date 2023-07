Margot Robbie: “Fiquei arrasada quando tive de ficar loura”

“Sempre pintei o cabelo de preto quando estava a estudar”, revelou Margot Robbie, a atriz que tem surgido loura nos papéis cinematográficos que tem vindo a aceitar, sendo a personagem da Barbie a mais implacável nesse requisito de ter o cabelo dourado brilhante.

Agora, a atriz que se prepara para ver chegar aos cinemas o seu mais recente e mediático trabalho – o de viver a pele da célebre boneca, com estreia marcada para esta quinta-feira, 20 de julho – revela que já se habituou à ideia. Contudo, nem sempre foi assim: “Fiquei arrasada quando tive de ficar loura”, revelou numa entrevista à revista Elle, em 2014.

“Fiquei assim alguns anos e acabei por gostar, mas não tenho preferência. Gosto dos dois”, acrescentou a atriz de 33 anos e que se destacou em filmes como A Queda de Wall Street, Eu, Tonya e Esquadrão Suicida.

Mais recentemente, nos vários eventos de promoção mundial do filme, a protagonista tem surgido com uma tonalidade mais escura. Mais perto do louro que a carreira obriga e mais longe das tonalidades negras que aprecia, Margot Robbie optou por escurecer o tom claro com recurso a uma balayage que lhe confere uma imagem mais morena.