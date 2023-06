As balayages estão a ‘matar’ as louras e as morenas

Os cabelos querem-se cada vez mais naturais e luminosos, com variações face à cor natural que podem ir até três tons de variação. Na verdade, já quase não existem cabelos de um tom só, eles chegam com madeixas discretas, em balayages, em tons degradés e para abraçar qualquer época do ano.

Mas será que as novas técnicas de coloração estão mesmo a ‘matar’ as louras e as morenas? As opiniões dos especialistas pedem menos radicalismo, mas ganham seguramente outros nomes: morenas luminosas, louros com dimensão e, de aproximação em aproximação de tons, talvez os célebres “dois amores” como cantava Marco Paulo cheguem agora mais ricas em cor.

“Já não há clientes que façam um castanho ou louro plano, e aconselhamos a não o fazerem porque ninguém nasce assim, todos os cabelos têm várias tonalidades”, começa por revelar o hairstylist de Daniela Melchior, Helena Isabel ou Liliana Santos. Cláudio Pacheco, responsável pelo Chiado Studio e global artist da L’Óreal, fala por experiência própria, recebendo “algumas clientes novas que procuram para me tirar esse efeito de uma cor só, já há a noção que a cor plana não é apetecível”.

“Mesmo no caso das clientes de cabelo branco tentamos manter o mais natural possível, fazendo a cobertura dos brancos com naturalidade e recorrendo a técnicas de cor”, descreve, aproveitando o sol para fazer o resto do trabalho: “os fios vão aclarando”.

Rui Canento, hairstylist de estrelas como Bárbara Guimarães, Leonor Poeiras e Vanessa Oliveira e as jornalistas Daniela Santiago e Dina Aguiar, também nota a mudança na procura e concorda: “as morenas e as louras como antes se apresentavam, de tom único, estão a desaparecer.”

Aliás, na mesma manhã em que falava à Delas.pt, Canento tinha uma cliente que estava a transformar uma cor sólida em balayage. “Querem dar mais ritmo às cores. É uma tendência que promove, acima de tudo, os fios de cabelo mais naturais”.

No dia em que regressa ao mercado com nova gama de produtos, Anabela Pereira, dona da cadeia Manubela e responsável pela imagem capilar de múltiplas figuras da televisão, não é taxativa no óbito das louras e das morenas integrais.

“Elas não estão em risco, o que está acontecer, e muito bem, é claramente uma aposta na saúde do fio e com recurso a técnicas que privilegiam a naturalidade dos tons”, afirma.

“A mulher quer uma técnica de balayage que seja prática e que a liberte de fazer as manutenções que uma única cor exige”, analisa a responsável, que lança esta quinta-feira, 15 de junho, novos produtos depois de o Infarmed ter suspendido, em novembro último, a comercialização da gama que estava no mercado.

A tendência ‘dispendiosa’ que chegou… com a crise

Fazer madeixas, balayages ou esquemas de cor de múltiplos tons próximos ao natural pode chegar aos 250 euros por sessão. Valores altos que comparam, dizem os três hairtylists, com preços de coloração de um único tom que exigem reparações mensais: as malogradas raízes. Ora, estamos diante de um ritual que mensalmente pode nunca ficar menos do que 50 euros por sessão. E se há quem recomende duas balayages por ano, há quem fale em quatro, mas há também quem admita que uma pode ajudar a gerir todo o processo.

Anabela Pereira crê até que “o gasto acabe por ser igual”. Mas há um outro argumento de peso: “o facto de a coloração permanente ter de ser recorrente, tal altera quimicamente o fio do cabelo, altera a melanina”, alerta.

Mas terá sido o confinamento provocado pela pandemia da covid-19, que impediu os salões de cabeleireiro abrirem, que levou as mulheres a buscarem soluções de coloração mais duradouras? A resposta é: não!

O interesse por técnicas de coloração mais naturais nasceu muito antes, e com… a crise! “Este movimento começou na crise de 2008”, postula Cláudio Pacheco. “Levou algum tempo a chegar porque Portugal acaba por refletir tudo um bocadinho mais tarde. Os hábitos de consumo mudaram, as clientes preferem gastar por uma boa cor e um bom corte uma vez por ano a irem de dois em dois meses a um salão e nunca saírem satisfeitas”, justifica. Datas que em nada colidem com as que aponta Rui Canento: “A balayage já vem de há muito tempo, ainda antes da covid-19. Talvez há uns cinco ou seis anos, e sim, foi a crise”, analisa. Afinal, as contas são fáceis de fazer: “Acaba por ser muito mais em conta porque a cor é mais duradoura a cor”.