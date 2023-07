Maria Botelho Moniz revela convites para sessões fotográficas da gravidez

Atriz Demi Moore grávida rompeu barreiras há 32 anos ao posar nua para a revista Vanity Fair e para a lente da fotógrafa Annie Leibovitz. O que, na ocasião, foi entendido como coragem é hoje um procedimento bastante comum.

Atualmente, são raras as celebridades que não recebem convites para mostrarem nuas a sua gestação. Aliás, muitas personalidades fazem-no por motu proprio e publicam nas suas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 20 de julho, a apresentadora da TVI Maria Botelho Moniz, que está grávida do seu primeiro filho, revelou que também já tem em mãos convites para mostrar a barrigudinha. “Se vos dissesse a quantidade de convites que já tive…”, respondeu o rosto de Dois às 10 quando estava no final do segmento de análise social do formato – com Cinha Jardim e Merche Romero – e lhe estava ser sugerido que, tal como Demi Moore, optasse por fazer semelhante produção fotográfica.

Maria Botelho Moniz não detalhou, porém, quantos e quais convites tem, nem se vai ou não aceitar alguma proposta.

No final de maio, a apresentadora de Dois às 10, de 39 anos, anunciou que estava grávida do primeiro filho, a nascer em novembro. “Estivemos em tratamento [de fertilidade]. Era uma coisa muito sonhada e planeada”, revelou Maria Botelho Moniz ao co-apresentador Cláudio Ramos.

E prosseguiu: “Era uma coisa muito esperada, sonhada, programada em que ninguém te dá a certeza que vai acontecer”. “Dada a minha idade era preciso ter a certeza que estava tudo bem”, acrescentou Maria Botelho Moniz. O filho é fruto do relacionamento do rosto de Queluz de Baixo com o piloto Pedro Bianchi Prata, de 49 anos.