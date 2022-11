Maria Botelho Moniz sucede a Cristina aos domingos na TVI?

Novo programa, novo rosto. Com o fim do reality show da TVI, Big Brother, a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira, poderá mesmo entregar o domingo à noite a um rosto bem conhecido do canal: Maria Botelho Moniz, que está atualmente nas manhãs de Queluz de Baixo ao lado de Cláudio Ramos, em Dois às 10.

A apresentadora – que já conduziu magazines noctívagos do Big Brother – poderá ser a eleita para conduzir o novo concurso A Ex-Periência, que pretende reconciliar ex-casais e a recuperar a relação perdida. Maria Botelho Moniz, de 38 anos, estará, segundo avança a revista TV Mais, nas noites de domingo com os concorrentes.

O novo formato do serão dos domingos começa com um jantar em que os ex-companheiros conversam sobre a relação, as memórias e o fim da mesma, decidindo então se prosseguem no formato com o propósito de recuperarem o amor.

Cada semana será dedicada a um tema, com os ex-casais a terem de superar os desafios propostos por um terapeuta, levando a que, no final de cada semana, os participantes reavaliem se faz sentido ou não continuarem no formato para salvarem a relação.