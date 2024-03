Mariana Leitão: de chefe de gabinete a líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal

Mariana Leitão, que se estreia como deputada da IL, foi eleita por unanimidade nova líder da bancada parlamentar liberal, substituindo Rodrigo Saraiva no cargo e diante de um grupo que manteve o mesmo número de representantes: oito deputados.

A deputada do IL junta-se ao grupo de mulheres que, nesta legislatura, vão assumir as bancadas parlamentares dos seus partidos, como é o caso de Isabel Mendes Lopes, pelo Livre, ou de Paula Santos, pelo PCP. Sem grupo, mas como deputa única, Inês Sousa Real será a voz do PAN.

Escolhas que acontecem numa altura em que o resultado das eleições legislativas de 10 de março de 2024 voltam a trazer um menor número de mulheres deputadas no hemiciclo, num valor a rondar os dados das legislativas de 2015.

Mariana Leitão, eleita por Lisboa e uma das novidades na bancada da IL na sequência das últimas eleições, já conhece o parlamento, uma vez que foi chefe de gabinete do grupo parlamentar na legislatura que agora termina.

O cargo foi até agora ocupado por Rodrigo Saraiva, também reeleito, que deixa essas funções.

Mariana Leitão, 41 anos e licenciada em Relações Internacionais, está na IL desde junho de 2019, tendo sido, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional do partido.

Atualmente membro do Conselho Nacional, a nova líder parlamentar da IL é ainda deputada municipal em Oeiras.