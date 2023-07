Mariza canta Amália para ‘receber’ Papa Francisco

A cantora Mariza irá estar presente na Cerimónia de Acolhimento a Sua Santidade Papa Francisco e no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Palco do Parque Eduardo VII, em Lisboa.

A 3 de agosto, a fadista irá interpretar o tema Foi Deus, “que faz parte do alinhamento do seu último álbum Mariza Canta Amália, e será acompanhada por Luis Guerreiro, na guitarra portuguesa, e Phelipe Ferreira na viola”, refere a nota da assessoria da intérprete.

A JMJ realiza-se entre 1 e 6 de agosto, em Lisboa, e são esperadas um milhão de pessoas, naquele que é o maior evento da Igreja Católica.