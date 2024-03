Medicamento contra a obesidade para reduzir risco de AVC aprovado nos EUA

O regulador do medicamento norte-americano aprovou este sábado, 9 de março, o uso do medicamento contra a obesidade Wegovy para reduzir o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC), ataque cardíaco e outros problemas cardiovasculares em pessoas obesas ou com excesso de peso.

O medicamento tem como substância ativa o semaglutido, presente num outro fármaco, o Ozempic, autorizado e comparticipado em Portugal para o tratamento da diabetes de tipo 2, e que se esgotou em finais de 2023 devido à sua prescrição para a perda de peso.

Nos Estados Unidos, o regulador do medicamento (FDA, na sigla inglesa) aprovou uma alteração de rótulo do Wegovy solicitada pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk que amplia o uso do semaglutido.

Segundo a FDA, o Wegovy é o primeiro medicamento a ser aprovado para ajudar a prevenir eventos potencialmente fatais na população obesa ou com excesso de peso.

A decisão da FDA baseia-se num estudo que concluiu que o fármaco diminui nesta população o risco de problemas cardiovasculares graves, incluindo AVC e ataques cardíacos.

A farmacêutica Novo Nordisk pediu ao regulador europeu do medicamento (EMA, na sigla em inglês) para expandir o uso do medicamento Wegovy para problemas cardiovasculares, mas aguarda resposta.

O fármaco, aprovado pela EMA para tratamento da obesidade, não é comercializado em Portugal.

LUSA