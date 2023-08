Mel Jordão e Diogo Piçarra já estão casados. Veja as imagens

Mel Jordão, 36 anos, e Diogo Piçarra, de 32 deliciaram os seguidores esta terça-feira, 1 de agosto, ao partilharem alguns detalhes do casamento civil nas redes sociais. De vestido branco e acompanhada pela filha, Penélope, de três anos, e o marido, Mel Jordão mostrou o momento que aconteceu no mesmo dia em que o casal celebrava nove anos de relacionamento.

Após o casamento, Diogo Piçarra e Mel Jordão seguiram para um hotel na zona do Carvoeiro, Algarve, onde estão a desfrutar dos primeiros momentos como marido e mulher. O casal foi surpreendido pelos padrinhos com um caminho delimitado por pétalas de rosas e algumas imagens das despedidas de solteiros.

Uma cerimónia que acontece a um mês da festa de casamento, marcada para 3 de setembro.

Mel esteve em Ibiza com as amigas e partilhou vários momentos nas redes sociais. Diogo Piçarra, por sua vez, foi surpreendido pelos amigos com uma viagem a Amesterdão. O cantor entrou de fones no avião, de forma a não descobrir qual o destino, e até fez uma amiga nova. Uma boneca insuflável.