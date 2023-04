Empunhando cartazes e faixas, milhares de portugueses seriam à rua no sábado, 1 de abril, para lutarem por um direito ameaçado: uma casa para viver.

O protesto, que aconteceu em seis cidades portuguesas, ente elas Lisboa e Porto, juntou portugueses de todas as faixas etárias, com famílias e bebés a descerem as ruas para combaterem a ascensão dos preços das rendas, da inflação e o risco de ficarem sem teto.

Veja abaixo algumas imagens do protesto: