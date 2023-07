Miss Inglaterra acaba de se licenciar em Aeroespacial e quer ser astronauta

Declarou ao mundo que o sonho era o de ser astronauta e, quando foi coroada Miss Inglaterra, já estava na reta final do curso de Engenharia Aeroespacial. Agora, no início da semana Jessica Gagen, de 27 anos, revelou que concluiu a licenciatura.

Gagen diz querer usar o seu percurso académico e o título de rainha da beleza para inspirar a próxima geração de engenheiras e atrair mais mulheres para a ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, no acrónimo em inglês). “Considero importante que jovens de hoje saibam que às vezes as coisas não resultam tal como tinham sido planeadas, o que é perfeitamente normal”, afirmou a estudante natural de Lancashire, perto de Liverpool.

Nas suas redes sociais, onde Jessica Gagen mostrou imagens do fim do curso, lembrou que chegou ao fim “uma longa jornada de cinco anos, com um deles a estudar Física, outro de pandemia a trabalhar 40 horas por semana num supermercado, um diploma de bacharel de três anos, uma derrota no concurso Miss Inglaterra, uma vitória [também] no Miss Inglaterra, metade de um mestrado e milhares de jovens que podem vir a interessar-se por engenharia através das minhas #STEMSchoolTalks [conferencias STEM]”, escreveu.

Uma tarefa que promete continuar a cumprir enquanto prossegue no seu trabalho como Miss Inglaterra e quer ingressar para mestrado. Jessica Gagen deverá disputar o título Miss Mundo, em dezembro próximo.