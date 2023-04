Miss Inglaterra bane maquilhagem da competição. Conheça as três razões

Em 95 anos de história, Miss Inglaterra vai mexer com as convenções e começa já no próximo mês, com o início das provas para miss Londres. As concorrentes vão apresentar-se sem maquilhagem e de rosto ao natural nos castings, nos ensaios fotográficos para as semi-finais e no desfile final.

A pele e a beleza feminina vai apresentar-se no seu verdadeiro estado original e sem recurso a alterações, o que configura um novo passo neste tipo de competições.

Os três objetivos, segundo os organizadores, passam por encorajar as mulheres a apostarem na beleza natural e real, sem filtros e em nome de maior autenticidade para as gerações mais novas.

Recorde-se que a iniciativa tinha já tomado corpo quando, em agosto do ano passado, Melisa Raouf assumiu que iria desfilar recusando o uso de produtos de maquilhagem.

Esta estudante universitária do Kings College of London, então de 20 anos, ganhou mesmo o concurso Bare Face Miss Inglaterra.

A participante afirmou que não ia usar maquilhagem na final do concurso. Segundo a jovem, a decisão foi tomada para “promover a beleza interior e desafiar os ideais de beleza perpetuados pelas redes sociais”.

Atualmente, Raouf é embaixadora da tendência #barefacetrend e considera que, “ao criar esta oportunidade, a Miss Inglaterra está a liderar o caminho para desafiar os padrões de beleza irrealistas e promover a autenticidade”.

A responsável pelo certame Angie Beasley, diretora da Miss Inglaterra, afirma “querer continuar a campanha para promover a beleza realista e natural para a geração mais jovem”.