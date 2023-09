Modelos de sapatilhas antigos a que os famosos deram uma nova vida

As Samba, modelo intemporal da Adidas, regressaram com toda a potência. As sapatilhas foram lançadas em 1950 e, rapidamente, se tornaram num dos modelos mais requisitados da marca.

O modelo serviu inúmeros atletas durante as décadas de 1950 e 1960, mas foi em 1970 que atingiu um crescimento exponencial, em parte devido à cultura pop.

Adidas Samba, na Adidas, 120€

Adidas Spezial, na Adidas, 110€

Durante anos, as Samba foram pouco ou nada faladas, mas as it-girls resgataram o modelo. Bella Hadid e Emily Ratajkowski foram duas das impulsionadoras desta nova tendência. Mas não só a Adidas conseguiu dar nova vida ao que parecia esquecido.

Modelos como as Spezial, Campus 00s e Gazelle também experienciaram um forte crescimento, devido à utilização por figuras públicas.

New Balance 530, na New Balance, 120€

New Balance 550, na New Balance, 140€

Outra das marcas que ganhou (e muito) com as influenciadoras e estrelas de cinema foi a New Balance. A princesa Diana desfilava, nos looks desportivos, os “dad shoes”. A correria atrás das New Balance 530 atingiu valores históricos, mas o modelo 550 não ficou atrás. Este modelo prima pelo conforto, no entanto, dá um toque chique a qualquer look.

Air Jordan 1 Mid, na Nike, 109,99€

As Air Jordan, modelo da Nike criado em parceria com o jogador de basquetebol Michael Jordan, foram lançadas em 1985. Este modelo veio contrariar o abrandamento de vendas da Nike e originou um enorme sucesso.

Vários foram os famosos que, recentemente, já desfilaram uma Air Jordan, nomeadamente Kanye West, Zendaya e Hailey Bieber. As Air Jordan são, também, um modelo bastante usado em colaborações, inclusive com marcas de alta-costura, como a Dior.

Em 2023, estreou o filme “Air”, protagonizado por Ben Affleck e Matt Damon, com o objetivo de dar a conhecer um pouco da história por trás da parceria que revolucionou o mundo do desporto.

Chuck Taylor All Star, na Converse, 75€

Se recuarmos uns anos, podemos, também, observar um modelo que nunca deixou de ser tendência – as All Star, da marca Converse.

As sapatilhas criadas, especificamente, para jogadores de basquetebol acabaram por se tornar um ícone de moda. A marca já lançou várias colaborações e já serviu grandes estrelas, como Kurt Cobain, vocalista dos Nirvana, Kamalla Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, Millie Bobby Brown, entre tantos outros.