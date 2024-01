Morreu fotógrafo que criou o ‘nu capilar’ e mostrou intimidade de John Lennon e Yoko Ono

O fotógrafo japonês Kishin Shinoyama, conhecido pelas imagens do músico John Lennon e da sua mulher, Yoko Ono, entre outras personalidades, morreu na quinta-feira, aos 83 anos, informaram os meios de comunicação social do seu país.

Nascido em Tóquio, Japão, em dezembro de 1940, Shinoyama estudou fotografia na Faculdade de Artes da Universidade do Japão e, pouco depois, entrou para uma agência de publicidade, antes de iniciar uma carreira como ‘freelancer’.

O seu trabalho mais marcante encontra-se nas icónicas fotografias do casal John Lennon e Yoko Ono, que mais tarde foram utilizadas nos seus álbuns Double Fantasy e Milk and Honey.

Também se destacou com as fotografias da cantora japonesa Saori Minami, com quem viria a casar-se em 1979, e de quem teve um filho.

Publicou um livro de nus da atriz Rie Miyazawa, em 1991, e cunhou o conceito de “nu capilar”, que alcançou grande fama na altura, realçando a importância do cabelo nas fotografias. A época mais polémica da sua carreira aconteceu quando Shinoyama publicou numerosos livros de raparigas menores de idade sem roupa e em poses ou situações de sedução.

Em 2009, a sua casa e escritório foram revistados por suspeita de indecência pública, depois de ter fotografado mulheres nuas nas ruas de Tóquio.

Em 26 de maio de 2010, um tribunal de Tóquio considerou Shinoyama culpado de indecência pública e de profanação de um local de culto por fotografar no cemitério de Aoyama, e multou-o em 300 mil ienes (cerca de 1.900 euros).