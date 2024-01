Morreu Jandira Martini. Atriz tinha 78 anos e lutava contra um cancro de pulmão

Atriz brasileira Jandira Martini morreu aos 78 anos e na sequência da luta contra um cancro do pulmão. A notícia foi avançada pelo amigo e colega de trabalho Marcos Caruso, nas redes sociais: “Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, escreveu Marcos Caruso, que comunicou o desaparecimento da atriz da “maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam”.

“Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra”, acrescentou o ator.

Recorde-se que Jandira Martini integrou elencos de novelas populares no Brasil e em Portugal, como foi o caso de Sassaricando, Caminho das Índias, O Clone, América e, mais recentemente, Morde & Assopra.