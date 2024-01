Morreu Neuza Teixeira. Atriz tinha 44 anos

“É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento da atriz de teatro, televisão e cinema, Neuza Teixeira”. A frase lê-se na nota de pesar emitida esta quarta-feira, 24 de janeiro, pela Academia Portuguesa de Cinema.

Com quase 25 anos de carreira, a atriz estreou-se no ecrã com Tráfico, da autoria de João Botelho, corria o ano de 1998. Para lá da sétima arte, Neuza Teixeira somou participações em novelas no pequeno ecrã, na SIC e na TVI. Entre as produções, integrou os elencos de Ganância, em 2001, Anjo Selvagem, na TVI no ano seguinte. Seguiu-se-lhe Saber Amar, também em Queluz de Baixo, regressando à SIC para Podia Acabar o Mundo, em 2008.

“Em teatro, a sua estreia dá-se na peça “Romeu e Julieta – Das entranhas fatais e sob funesta estrela”, um espetáculo de Jorge M. Fraga, no Teatro da Trindade em 1999. Trabalhou com Jorge Fraga, Joaquim Benite, José Martins, Ana Tamen, Pedro Barão, entre outros”, lê-se na nota de pesar da Academia Portuguesa de Cinema.

Até ao momento não foi revelada a causa da morte da atriz que, no cinema, trabalhou “com diversos realizadores em longas-metragens como A Mulher que Acreditava ser Presidente dos EUA (2003), Suicídio Encomendado (2007), Fragile(s) (2007), Sangue do Meu Sangue”(2011) e História de Alice (2016)”.

Neuza Teixeira nasceu em dezembro de 1979, foi manequim e também professora de teatro a par do percurso como atriz.