Morreu o escultor das “mulheres volumosas”. Botero tinha 91 anos

Conhecido pelas suas criações volumosas de mulheres, homens, animais, Fernando Botero, um dos mais famosos artistas da Colômbia, morreu aos 91 anos, no Mónaco.

“Não pinto gordas”, disse o escultor, em tempos, em entrevista ao jornal espanhol El Mundo. “Ninguém acredita em mim, mas é verdade. Pinto volumes. E prosseguia: “Sou atraído pelo volume, a sensualidade da forma. Se pinto uma mulher, um homem, um cão ou um cavalo, faço-o sempre com a ideia do volume, mas não é que eu tenha uma obsessão pelas mulheres gordas”, afirmou.

A obra de Botero, que chegou a estar em exibição em Portugal em 2012, tornou-se mundialmente célebre pelas formas rechonchudas e ligeiramente surreais, sendo frequentemente exibida em espaços públicos. Atualmente, em Lisboa, é possível ver uma escultura em bronze, intitulada Maternidade, no topo do Parque Eduardo VII.

Esta sexta-feira, 15 de setembro, o presidente da Colômbia Gustavo Petro anunciou a morte do artista plástico. “Fernando Botero, o pintor das nossas tradições e defeitos, o pintor das nossas virtudes, morreu”, publicou o chefe de Estado nas redes sociais.

A cidade natal de Botero, Medellín, declarou uma semana de luto, com o presidente da câmara Daniel Quintero a lembrar que as obras do artista plástico expostas naquela cidade “viverão para sempre”. Apelidado de “Picasso da América Latina”, era um artista apaixonado e incansável, e a obra de mais de três mil pinturas e 300 esculturas provava um apetite insaciável pela criação.

Fernando Botero, que fez ilustração e cenografia, viveu nos Estados Unidos, mas em contra-corrente com a ‘pop art’; estudou em Espanha, viveu em França e em Itália, onde descobriu os renascentistas – fez a sua própria interpretação volumosa de “La Gioconda”, de Da Vinci –, admirou a arte pré-colombiana e os murais de Rivera e Orozco, mas construiu a sua própria identidade dentro da arte figurativa, ao ponto de ser designada de “Boterismo”.

Para a filha, Lina Botero, Fernando Botero “teve uma vida extraordinária e desaparece no momento certo”, como lembrou hoje à rádio colombiana Caracol.

Ao longo da carreira, Botero recebeu vários prémios e homenagens, como o Prémio Nacional de Artes da Colômbia, em 2000, e a Ordem Nacional da Legião de Honra da França, em 2004.

