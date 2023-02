Mulheres atingem pico mais stressante do dia quase uma hora antes dos homens

Um estudo britânico tentou perceber qual é a hora de mais stress para uma pessoa. De acordo com a pesquisa, esse horário começa às 07h23 da manhã com o primeiro “drama” do dia a acontecer às 08h18.

A mesma análise indica que, em média, uma pessoa experimenta “três dramas” por dia, sendo que as mulheres têm o primeiro cerca das 07h50 da manhã. Já os homens vivem esse problema por volta das 08h43.

Da lista de “dramas quotidianos”, segundo investigação encomendada pela RESCUE Remedy, fazem parte questões como derramar bebida na roupa, ficar trancada na rua, o motor do carro não ligar, ver que um e-mail afinal ficou em rascunho, entre outros.

Segundo a pesquisa, 46% dos inquiridos responsabilizam uma noite de sono interrompido; 36% o cansaço e 33% um dia agitado no trabalho.

Este estudo com adultos britânicos referiu ainda que, apesar de 35% achar que os pequenos dramas fazem parte da vida, 24% acham difícil relaxar depois desses contratempos. Já 41% confessa ficar acordado à noite devido a problemas do quotidiano. Estes “dramas” levam ainda a que 32% destes adultos se sintam frustrados, 23% ansiosos e 21% cansados.

Porém, 24% admite que estas situações ocorrem por culpa sua e devido a situações como acordar tarde. No entanto, 15% culpam os outros.

Ouvir música, caminhar ou ficar sozinha são algumas das coisas que ajudam a melhorar o humor após estes “dramas”. De notar ainda que alguns destes dramas passam por ficar presa no trânsito, partilha algo acidentalmente, tropeçar, esquecer os sacos das compras no supermercado, chegar a atrasada, consultar o saldo bancário e ter menos dinheiro que o esperado, entre outros.