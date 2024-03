Mulheres lideram a grande final do “Big Brother”

Foram meses intensos dentro da casa do “Big Brother”, mas o final aproxima-se. Na gala desta segunda-feira, 11 de março, foram conhecidos os finalistas e as mulheres do reality show têm motivos para sorrir.

Apesar de terem passado vários concorrentes masculinos pelo programa da TVI, Bruno Savate é o único homem no leque de finalistas.

Bárbara Parada, Noélia Pereira e Vina Ribeiro, que estão na casa mais vigiada do país desde o primeiro dia [7 de janeiro], estão na corrida pelo troféu. Ana Barbosa, que entrou posteriormente, também poderá ser a grande vencedora.

Na emissão, conduzida por Cláudio Ramos, houve duas expulsões: Érica Silva e André Lopes.