Não arrume as ‘cowboy boots’, mas fique de olho nas botas ‘biker’

Esta estação vem recheada de novas tendências, principalmente no que diz respeito ao calçado. Depois da Delas.pt ter reunido algumas sugestões de sapatos Mary Jane, chegou agora a vez das biker boots.

O motociclismo é muito mais do que apenas um meio de transporte. Para as amantes de motas, chega mesmo a ser um estilo de vida. Como todos os estilos de vida, o motociclismo destaca-se por um género específico de roupa e calçado. Com inspiração nos motards, é assim que surgem as biker boots.

Este calçado, geralmente na cor preta, vai ser uma das grandes tendências. Para não perder o fio à meada, a Delas.pt reuniu algumas sugestões que abrangem todas as bolsas. Botim ou bota e, até mesmo, castanhas, difícil vai ser escolher.

Botins Biker com Fivelas, na Pull&Bear, 45,99€

Eyra Boots, na Vagabond, 240€

Botas Loft Miu 3 Castanho, na Prof, 189€

Botim Raso Biker com Fivelas, na Zara, 49,95€

Botins Rasos Biker com Fivelas, na Stradivarius, 45,99€

Botas Rasas Pretas, na Stradivarius, 49,99€

Reeza Black Leather, na Steve Madden, antes 169,99€ depois 69,90€