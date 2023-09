Negro domina festa de novidades da TVI

Um clássico que nunca falha. A noite de apresentação de novidades da TVI mudou-se para a o Palácio Nacional de Queluz e vestiu-se de muito preto. Uma gala longa que, a par dos já anunciados regressos do reality show Big Brother, a 10 de setembro, e da novela juvenil Morangos Com Açúcar, revelou novas apostas, mas com as datas por revelar.

Na informação, a TVI revelou que Miguel Sousa Tavares está de regresso à antena. Na programação, fica de uma vez esclarecido que Tony Carreira irá estar na antena, não com série, mas com biopic, e o comendador Rui Nabeiro vai ser biografado por Leonel Vieira.

As manhãs e as tardes de semana e fim de semana mantêm-se sem alterações de alinhamento e de apresentadores, mas aposta-se em séries baseadas em casos reais com nomes como, entre outros, Ana Sofia, José Condessa, Diogo Infante e Dalila Carmo.

A noite longa de 3 de setembro contou com a presença dos principais rostos da estação e com Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento e acionista executiva com o pelouro da Media Capital Digital numa proposta do estilista libanês Elie Saab, lado a lado de José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI, a falarem na televisão “feliz” e de “proximidade” que ambos propõem.

Veja abaixo os principais looks de uma celebração, conduzida por Idevor Mendonça, Maria Cerqueira Gomes e Cláudio Ramos, em que também eles carregaram no preto: