Neste Halloween não assuste, enfeitice

A noite de 31 de outubro costuma vestir-se de capas e tingir-se de negro, trazendo à luz da lua os lados mais escondidos de cada uma.

Mas se não está a prever celebrar na rua, ainda por cima a meio da semana, pode bem aproveitar a ocasião para festejar dentro de casa, cumprindo dois pontos essenciais geralmente ‘pedidos’ em noites desta natureza: a criatividade a ousadia.

Seguindo as tendências das celebridades, que apostam cada vez mais em soluções que apostam na sensualidade e com menor incidência no susto, aproveite e siga a tendência.

Para tal, deixamos sugestões mais ou menos arrojadas e para as celebrações que mais desejar:

Balconette Almofadado Bondage Leather, Tezenis, 18.99€

Body harness with draped black faceted bead design, Asos, 27.99€

Bridget lace and spot mesh soft body with ruffles in black, Asos, 29.99€

Cinto de ligas The Game of Seduction, Intimissimi, 25.90€

Conjunto lingerie babydoll push-up c/ renda/malha rede, Primark, 16€

Kendra Baby Doll Dress, Victoria’s Secret, 158.67€

Kendra Baby Doll Dress, Women’Secret, 15.99€

Mesh Bustier, COS, 49€

Open Cup Strappy Teddy, Victoria’s Secret, 114.09€

Renda Floral Cruzado Bodysuit Sexy, Shein, 8€

Soutien Super Push-Up Los Angeles Sensuelle Lace, Tezenis, 18.99€

Soutien top Living in Luxe, Intimissimi, 49€

Soutien Triângulo Almofadado Amorous Vynil, Tezenis, 16.99€

Soutien Triângulo em Strass, Intimissimi, 49

Wicked Unlined Lace Crotchless Teddy, Victoria’s Secret, 91.26€

Alice Basque + Panty Set, Victoria’s Secret, preço sob consulta