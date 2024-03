Nuria Enguita é a nova diretora artística do Centro Cultural de Belém

Nasceu em Madrid, Espanha, em 1967 e é historiadora, editora e curadora. Licenciada em História e Teoria da Arte pela Universidad Autónoma de Madrid, a sua experiência profissional centra-se, desde 1991, nas áreas das histórias da arte e da curadoria.

Nos últimos quatro anos, Nuria foi diretora do IVAM (Institut Valencià d’Art Modern), em Valência, “onde estabeleceu um programa expositivo ao mais alto nível”.

Entre 2015 e 2020, foi diretora do Centro de Arte Bombas Gens, em Valência, onde organizou exposições temporárias de Sheela Gowda, Anna-Eva Bergman e Irma Blank.

O processo de seleção, conduzido pelo Conselho de Administração do CCB, teve início em 2023 com uma open call internacional, à qual responderam 39 candidatos.

Nuria Enguita iniciará funções como diretora artística do MAC/CCB no mês de maio e irá permanecer no cargo por um período de 4 anos, “para programar o Museu e dirigir a equipa, da qual fazem parte Rita Lougares (Chief Curator para as Artes Visuais) e Mariana Pestana (Chief Curator para a Arquitetura)”.