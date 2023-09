O que se passa com o azeite? Já há garrafas de 750 ml a quase 14 euros

Será o azeite o novo ouro líquido? Em apenas uma semana, o preço deste bem alimentar começou a disparar em algumas superfícies comerciais, havendo relatos e imagens de venda do produto com valores acima dos dez e dos 13 euros para garrafas de 750 ml de produtos ‘gourmet’.

Uma cadeia de supermercados está a praticar preços de azeite corrente quase três euros acima da média do mercado para igual produto e volume: 750 ml.

Confrontada com o aumento súbito do valor de venda no Minipreço, fonte oficial da Dia Portugal explica que “a circunstância destes preços já estarem refletidos [no consumidor] prende-se com as dinâmicas próprias de abastecimento de cada insígnia, de acordo com os stocks disponíveis. Desta forma, não havendo stock de produto, todas as novas compras efetuadas a fornecedores desde o dia 1 de setembro já refletem estes aumentos anunciados com a consequente transposição para os lineares das nossas lojas”.

O Observatório de Preços da Cadeia de Abastecimento Agro Alimentar, que monitoriza o valor de produção e funciona sob alçada do Ministério da Agricultura, reporta um aumento de 14 cêntimos na venda do azeite no último mês, para os atuais 6,37 euros por litro, quase mais dois euros face a período homólogo de 2022.

