O retinol é dos cosméticos mais apreciados, e temos soluções. E regras para o utilizar

De entre todos os produtos falados na indústria da beleza e da cosmética, o retinol tem sido o mais falado ultimamente. Isto porque, este componente, que provém da vitamina A, é o principal ingrediente utilizado atualmente no combate ao envelhecimento da pele e do aparecimento de rugas e pode começar a ser usado no início da faixa etária dos 20 anos.

O retinol, semelhante à vitamina C, também atua como antioxidante e pode ser usado para tratar a acne. Além disso, ajuda na produção de colágenio e no processo de renovação da pele.

Apesar de ter benefícios procurados por muitos, há algumas regras que tem que seguir se quer incluir este produto na sua rotina de pele. Para começar, o retinol não pode ser utilizado todos os dias, inicialmente. Tem que ser incorporado, de forma lenta, nos cuidados com a pele, utilizado nos primeiros tempos, duas a três vezes na semana e, a partir daí, ir aumentando a regularidade.

De seguida, este componente só deve ser utilizado de noite, ou seja, quando realiza a sua rotina noturna, antes de se deitar. Além disso, é necessário hidratar bem a pele, após utilizar este ingrediente, uma vez que pode sensibilizar a pele, assim como retirar as primeiras camadas da mesma para a renovação celular.

E, por fim, no dia seguinte, na rotina da manhã, nunca se poderá esquecer do protetor solar.

Se deseja ter os benefícios do retinol, veja os que vamos deixar abaixo que pode incorporar na sua rotina.

Creme Rosto Renovador Retinol + HPR Ceramide, Elizabeth Arden, 78,27€

Sérum de Rosto Rejuvenescedor Retinal Intense, Isdin, 67,92€

Retinol 1% in Squalane, The Ordinary, 10€

Resurfacing Retinol Serum, CeraVe, 18,90€

Sérum Revitalift Laser Retinol Puro , L’Oréal Paris, 16,49€

Sérum de Rosto Retinol e Niacinamida, Skinerie, 12,99€

Retinol Puro 0,3%, oBoticário, 18,99€

Amatist Sérum, Martiderm, 32,47€

Sérum Intensive Retinol, Esthederm, 71,95€

Sérum Reti Age, Sesderma, 37,07€

Creme Retinol Boost, Neutrogena, 25,42€