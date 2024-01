O truque para organizar camisolas de lã e poupar tempo e espaço

Mesmo que muito bem dobradas e acondicionadas, as camisolas facilmente se desarrumam cada vez que queremos tirar uma. Por isso, para evitar que tal aconteça, o ideal é colocá-las numa gaveta, na vertical, para que possa retirar o que procura. Contudo, mesmo que faça isso, é sempre possível que uma delas venha agarrada à que tirou, a desmanche, e lá está novamente a dobrar o que estava direito.

Numa altura em que o uso de camisolas e camisolões é ainda mais urgente devido à massa polar que se instalou no país, poupar tempo e espaço é ainda mais essencial.

Esqueça a organização por cores ou materiais e aplique o critério do volume. Coloque as camisolas mais grossas no fundo, sendo mais fácil aceder-lhes, e as mais finas à frente. Desta forma aproveitará todo o espaço, conseguirá gerir melhor os incidentes de última hora com as suas camisolas e não precisará de desordenar todo o espaço para reter a camisola que procura.