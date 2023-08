O verão está a acabar. As tendências para o outono e inverno de 2023

Não falta muito para começarem a ser feitas as mudanças nas vitrines das lojas. Das roupas mais leves, coloridas e frescas, para peças mais escuras, pesadas e quentes. No fim de setembro, o verão está a terminar para dar lugar ao outono.

Na pesquisa das passarelas dos últimos meses, já é possível prever as tendências que tomarão conta do mundo da moda nas próximas estações. Assim, já pode começar a procurar no armário peças que possa encaixar nas tendências ou começar a poupar para depois dar um salto nas lojas.

O “quiet luxury” continua a tomar conta das nossas vidas e continuará nestas próximas estações. Assim, peças que se encaixem nesse estilo serão tendência para construir uma base para o resto que está por vir.

Há várias estações, a Bottega Veneta popularizou a “clutch”, as bolsas de mão em formato de carteira. Desde então, diversas marcas têm tentado criar esse tipo de acessório. Tanto tentaram que as “clutchs” estarão por todo lado no outono e inverno.

Os laços vão estar por todos os lados, desde a segurar um penteado, na frente de uma camisola ou nos sapatos. Por outro lado, o amarelo vai marcar presença também e poderá ser, possivelmente, a próxima cor tendência.

O padrão xadrez é cíclico, retorna (quase) sempre no outono e inverno e, este ano, não será exceção. As peças de pele, entre roupas, mala e sapatos, também estarão em alta, trazendo esse tecido para cima da mesa novamente.

Os “statement earrings” (brincos chamativos) não poderão faltar para dar um bocado de vida aos dias tristes e frios de inverno e criar contraste ao preto, que retorna sempre nestas estações.

As botas acima do joelho vão voltar às lojas (e aos nossos pés) e farão oposição ao modo formal de vestir que têm tomado conta do mundo. Fatos e botas compridas? Combinação incomum, mas possível. O prateado vai sair das joias e bijuterias e saltar para dentro das roupas. Uma bola de cristal para alegrar os dias e noites de frio.