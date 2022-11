Ator da série ‘Squid Game’ acusado de agressão sexual

O ator sul-coreano Oh Yeong-su, conhecido por participar na série televisiva Squid Game, foi formalmente acusado pelo Ministério Público da Coreia do Sul por alegadamente agredir sexualmente uma mulher, informou a agência de notícias Yonhap.

A Procuradoria-Geral do Distrito de Suwon, no sul de Seul, formalizou na quinta-feira a acusação contra o artista. Oh Yeong-su foi denunciado por uma mulher que afirma que o ator lhe tocou de forma inadequada em meados de 2017.

A alegada vítima denunciou o caso em dezembro do ano passado à polícia, que acabou por o encerrar em abril sem apresentar queixa contra o ator.

No entanto, o Ministério Público decidiu reabrir o processo e investigar o ator, que negou as acusações durante o processo.

Oh Yeong-su começou a sua carreira na década de 1960, principalmente no teatro, onde trabalhou em centenas de peças clássicas coreanas e ocidentais.

Mais tarde, o ator ingressou na National Theatre Company of Korea antes de ter papéis ocasionais no cinema ou na televisão.

No final de 2021, ficou conhecido mundialmente ao interpretar o personagem Oh Il-nam, o competidor mais antigo da macabra competição em que se centra a série da Netflix “Squid Game”.

Este trabalho rendeu-lhe o Globo de Ouro de Melhor Ator Secundário em televisão este ano.

LUSA