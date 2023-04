Oprah Winfrey lança guia sobre menopausa após ter sofrido com sintomas intensos

Oprah Winfrey sabe por experiência própria que a perimenopausa e a menopausa podem interromper a vida de uma mulher, após ter sofrido com sintomas intensos durante esse período.

Winfrey continua a educar as mulheres sobre a menopausa e, na sua última emissão A vida que deseja” no Oprahdaily.com, a anfitriã convidou Maria Shriver, Drew Barrymore e Gayle King, bem como a obstetra Sharon Malone e a médica especialista em menopausa Heather Hirsch, e juntas fizeram perguntas abertas sobre o Grande M (Menopausa) para lançar o novo guia com a chancela Oprah Daily.

A própria apresentadora revelou que, depois de entrar no período da menopausa – uma altura definida pela ausência da menstruação durante 12 meses – começou a ter problemas de concentração e as suas emoções pareciam “mudas”.

Aos 48 anos, deixou de dormir bem e começou a sentir intensas palpitações cardíacas. Após a má experiência, procurou cinco médicos diferentes, incluindo um cardiologista que lhe fez um angiograma, exame radiográfico dos vasos sanguíneos, por meio da injeção de contraste. Tomou medicação para o coração, embora não houvesse explicação para os sintomas, sendo que nenhum mencionou a perimenopausa ou a menopausa como a causa possível, embora até 40% das mulheres possam sentir palpitações como sintoma.

Foi apenas depois de se deparar com a obra A Sabedoria da Menopausa, da ex-médica obstetra e ginecológica Christiane Northrup, que finalmente entendeu os seus sintomas. A descoberta motivou-a a fazer vários programas sobre o assunto, tornando-a uma das primeiras personalidades conhecidas a falar abertamente sobre o tema.

“Eu não era vibrante. Todo o meu mundo decaiu alguns pontos”, afirmou. Após começar a terapia de reposição hormonal (TRH), disse: “Recebi o meu primeiro clique de estrogénio e pensei, o céu está mais azul!” “Eu teria entrado em depressão se não tivesse tomado estrogénio”, sublinha a norte-americana.

Perda de concentração, sangramento intenso, ganho de peso e até dores nas articulações fazem parte dos mais de 30 sintomas menos conhecidos da perimenopausa e da menopausa.

“Não se trata apenas de ondas de calor!”, refere a Dra. Kathleen Jordan, diretora médica de saúde da meia idade, uma prática de telemedicina dedicada a ajudar mulheres na transição hormonal. “Não é apenas o útero a perder estrogénio e a menstruação a parar. O resto do corpo também sente os níveis hormonais em queda”.

Segundo Kathleen Jordan, mulheres com sintomas devem conversar com um médico. A especialista recomenda encontrar alguém junto North American Menopause Society, já que apenas 17% dos obstetras e ginecologistas estão especializados para tratar a menopausa.

“Iniciar a TRH [terapia de reposição hormonal] o mais próximo possível da menopausa, particularmente nos primeiros 10 anos após a menopausa, permite que as mulheres obtenham o maior benefício”, alerta Jordan.

Estudos recentes mostraram que a terapia de reposição hormonal é segura, exceto para mulheres com histórico de cancro da mama, derrames ou ataques cardíacos. Se apresentar este historial, existem opções não hormonais, incluindo estilo de vida e intervenções naturopáticas.