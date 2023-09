Os segredos de Cher para se manter jovem. E são imprevistos

“Não consigo acreditar que terei 80 anos em breve, mais cedo do que gostaria”, afirmou em entrevista ao programa britânico Good Morning Britain. Em conversa, a cantora de Believe revelou os truques que tem usado para se sentir jovem: “Lembro-me de quando a minha amiga Paulette e eu conversávamos sobre quando chegaria o momento de termos de cortar o cabelo e parar de usar jeans, porque parecia que naquela altura que era isso que todas mulheres faziam – e que ainda não aconteceu. (…) Usarei jeans e cabelo comprido e farei as mesmas coisas que sempre fiz”, prometeu.

E se a juventude tem sempre algo de decisão, Cher admitiu a importância da herança genética. “Os genes da minha família são incríveis”, afirmou. Recorde-se que Georgia viveu até aos 96 anos.

A cantora revelou ainda que a busca da eterna juventude não é a sua prioridade. “Não sei se não se sentir velho nos deixa mais jovens. Eu acompanho as tendências. Tenho muitos amigos jovens. Também tenho velhos amigos. Honestamente, não estou a tentar sentir-me jovem. Sou quem eu sou e estou a dar-me bem”, revelou.