Padel vai a jogo em Lisboa para ser feira mundial, em junho

Internacional e de olhos postos nos praticantes, investidores e curiosos do Padel. A modalidade desportiva vai estar no centro de um encontro que terá lugar no MEO Arena, em Lisboa, a 29 e 30 de junho, e que quer convocar todos para este desporto que, em território nacional, conta com mais de 250 mil praticantes, dos quais 12 mil são federados. Uma prática desportiva que está presente em cerca de 300 clubes, sendo uma das que mais tem crescido nos últimos anos em Portugal.

“A Expo Padel World é um evento internacional inteiramente dedicado à modalidade e contará com espaços de exposição, conferências, competições, jogos de exibição, assim como todas as novidades das marcas seja em serviços, produtos ou inovação tecnológica”, lê-se na nota enviada às redações. Por isso, prossegue o comunicado, “os praticantes, os profissionais, os empresários e gestores, e as entidades ligadas ao padel terão um espaço comum para se encontrarem, na Sala Tejo do MEO Arena. Lá poderão trocar conhecimentos, experiências e memórias ligadas à modalidade, bem como ficar a par das últimas tendências do setor.”

“Acreditamos que será uma grande referência internacional. Queremos ter as principais marcas, os principais clubes e os principais jogadores connosco. Nesse sentido, assinar um protocolo multianual com a Federação Portuguesa de Padel é um passo muito importante para nós, e é uma garantia para que a organização do evento fique vários anos em Portugal”, afirma o promotor do evento e CEO do YoungNetwork Group, João Duarte.

Com a parceria da Federação Portuguesa de Padel, o presidente, também na mesma nota, considera que o evento “encaixa na perfeição com os objetivos da Federação”, refere o presidente Ricardo Oliveira.