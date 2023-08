Apesar do ditado “os opostos atraem-se” ser muito famoso e levado a sério, há quem diga que é o contrário. Para uma relação durar, a compatibilidade dos indivíduos, em certos pontos, deve ser alta. É essa a tese defendida por investigadores e psicólogos italianos.

Num estudo recentemente publicado na revista científica “Personality and Individual Differences”, o facto de compartilhar um número de tópicos em comum com parceiro seria a garantia de uma relação duradoura.

Para avaliar tal compatibilidade entre os indivíduos envolvidos e as hipóteses de ficarem juntos, os pesquisadores realizaram uma experiência com 274 pessoas, com idade média de 28 anos. Ao invés de listar as características de um parceiro ideal, os entrevistados foram convidados a opinar sobre uma lista de tópicos que vão desde o humor, a passatempos e sexo, e a definir os que consideravam mais importantes compartilhar com o parceiro.

Ao analisar as respostas dos participantes, os cientistas conseguiram isolar tópicos-chave, unânimes entre os entrevistados. Os temas mais relevantes, em termos de semelhança ao parceiro, foram em áreas como estilo de vida, opiniões e moral, sendo mais exigentes com a educação, religião e inteligência.

Os tópicos variavam entre os sexos. Os homens procuravam mais semelhanças emocionais e de atividades. Já as mulheres preocupam-se mais com a similaridade no estilo de vida, opiniões, moral, empatia e aparência. Os tópicos foram também sempre dependentes da duração que os entrevistados procuravam.

Os investigadores do estudo defendem que “a compatibilidade é um fator-chave na escolha do parceiro, não apenas porque afeta a qualidade e a satisfação geral de um relacionamento, mas também por causa da sua potencial importância adaptativa. Parceiros compatíveis têm maior probabilidade de criar um vínculo emocional mais forte, de se comunicar melhor e cooperar mais”.

Contudo, nada vai contra os opostos se atraírem. Então se o seu parceiro atual é o oposto de si, mas a relação funciona e ambos estão felizes, não há que preocupar.