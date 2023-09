Parlamento saúda Graça Freitas com votos contra da IL e abstenção do Chega

O parlamento aprovou esta sexta-feira, 15 de Setembro, com oposição da Iniciativa Liberal e abstenção do Chega, um voto de saudação à médica e ex-diretora geral da Saúde Graça Freitas pelo seu percurso profissional de quatro décadas dedicadas à saúde pública.

A iniciativa da Comissão Parlamentar de Saúde teve os votos a favor do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e dos deputados únicos do Livre e PAN.

Após a votação, os deputados saudaram Graça Freitas, que se encontrava nas galerias do parlamento, com uma prolongada salva de palmas.

Com a ex-diretora Geral da Saúde ainda a assistir à sessão plenária, a Iniciativa Liberal, por intermédio de João Cotrim Figueiredo, tentou fazer uma declaração oral para justificar o seu voto contra, mas o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, travou-a, alegando que não está prevista no Regimento do parlamento.

No voto proposto pela Comissão Parlamentar de Saúde, refere-se que Graça Freitas concluiu a sua especialidade em saúde pública em 1988 e que se dedicou ao serviço público mais de 40 anos sempre em exclusividade.

“Na Direção-Geral da Saúde (DGS) consolidou o seu percurso, coordenando cumulativamente as direções de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde, de Prevenção e Controlo de Doenças, de Epidemiologia e Estatísticas da Saúde, a Unidade de Apoio às Emergências de Saúde Pública e o Programa Nacional de Vacinação”, refere-se.

No mesmo texto, aponta-se que, na DGS, assumiu funções como subdiretora-geral por 12 anos e, entre 2017 e 2023, foi diretora-geral.

“Nessas funções, mobilizou a sua experiência de décadas de serviço no setor para enfrentar, entre 2020 e 2023, o maior desafio de saúde pública em mais de um século, sendo convocada para a linha da frente da resposta à pandemia da covid-19”, salienta-se.

Internacionalmente, ainda de acordo com a Comissão Parlamentar de Saúde, Graça Freitas foi membro do Conselho de Administração do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, representou Portugal nos grupos dos coordenadores dos Programas Nacionais de Vacinação e das Comissões Técnicas de Vacinação da OMS e foi ponto focal para a plataforma europeia de comunicação de alertas EWRS, para o Regulamento Sanitário da OMS e para a EPIS-FWD do ECDC.

“Desenvolveu atividade académica, tendo sido assistente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, de 1995 a 2017, e integrou o Conselho de Escola da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Publicou artigos científicos e de opinião, principalmente nas áreas da vacinação, da prevenção e controlo de doenças transmissíveis, das emergências em saúde pública, da comunicação e da influência da sazonalidade na saúde”, acrescenta-se.

Realça-se, igualmente que Graça Freitas foi agraciada em janeiro passado com o grau de Grã-Cruz da Ordem do Mérito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo ainda recebido inúmeras distinções na área da Saúde ao longo da sua carreira.