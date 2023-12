Penteados simples e fáceis para mãe e filha usarem no dia de Natal

Muitas pessoas optam por passar o Natal de pijama ou roupa confortável e outras tantas escolhem o look com dias de antecedência.

Não há certo nem errado, mas se há coisa que deve estar sempre em dia é o cabelo. A Delas.pt reuniu três sugestões para as mães e três sugestões para as filhas que vão surpreender os convidados. A melhor parte? Todas as sugestões são simples e fáceis de executar, apenas precisa de ganchos, laços e elásticos para o cabelo.

Solto com ganchos na zona da franja

As mães preferem sempre coisas mais práticas e uma que nunca falha são os ganchos com pérolas. O cabelo solto com três ganchos a prender a zona da franja fica sempre elegante.

Set de ganchos para o cabelo, na Parfois, 6,99€

Baby bubbles

Este penteado é fácil e apenas precisa de elásticos finos, preferencialmente de cores que remetam ao natal, como vermelho, verde ou dourado. Veja aqui como fazer as famosas bubbles.

Sleek bun

Para mulheres que tenham o cabelo comprido e volumoso, esta pode ser a solução ideal. Os sleek buns são fáceis de fazer e as única coisas que precisa de ter é um leave-in, uma escova à mão e elástico de cabelo. Pode optar pelos scrunchies se preferir algo mais vistoso.

Semipreso com um laço

Para as crianças, que são um pouco mais irrequietas e esperam ansiosamente o momento de abrir os presentes, os penteados devem ser rápidos. Apanhar metade do cabelo demora um minuto, mas, se escolher um elástico de cabelo em formato de laço, irá fazer um brilharete.

Elástico para cabelo com laço, na H&M, 4,99€

Trança simples

Separar o cabelo em três partes iguais, entrançar e está feito. Dito assim, parece fácil. Mas é mesmo. No fim, pode prender com um elástico simples ou um scrunchie.

Rabo de cavalo com laço

Para as crianças que não gostam de andar com o cabelo à frente dos olhos, esta é a solução ideal. Escolha um elástico de cabelo mais elaborado, deixe duas mechas de fora e o resultado vai ficar perfeito.