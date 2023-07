Telma Encarnação faz história: “É um orgulho enorme marcar o primeiro golo de Portugal no Mundial”

Aos sete minutos de jogo da seleção nacional frente ao Vietname, a jogadora de 21 anos, Telma Encarnação, fez uma entrada direta para um momento histórico: a primeira vez que a equipa lusa marcou numa competição mundial de futebol feminino.

Já no fim do encontro e com o título de mulher do jogo, Telma Encarnação fala em “orgulho” e “felicidade”. Quando o golo entrou na baliza a jogadora diz ter “sentido muita felicidade, orgulho no país”. “Pensei em todos os portugueses a que estão a apoiar, na família lá em casa. Foi uma felicidade grande, estou sem palavras pelo orgulho que tenho em representar Portugal e marcar no primeiro mundial”, afirmou no fim do jogo à comunicação social.

A jogadora madeirense, que no final do encontro trocou de camisola com a colega de equipa Jessica Silva, acrescenta: “O maior sonho é estar no Mundial, um orgulho enorme marcar o primeiro golo de Portugal no Mundial e agora é continuar a trabalhar para levar Portugal mais longe.”

No Waikato Stadium, que tinha sido palco da qualificação lusa, em 22 de fevereiro, face aos Camarões (2-1), a jogadora do Marítimo, marcou à boca da baliza, de pé direito, depois de uma assistência de Lúcia Alves. O jogo ainda está na primeira parte.

Em fases finais, a avançada portuguesa, que somou o seu sexto golo à 25.ª internacionalização ‘AA’, apontou também o oitavo tento luso, depois de sete em Europeus.

Pelos 21 minutos, foi a vez de Kika Nazareth repetir a proeza, tendo marcado o segundo golo do encontro que ainda decorre em Hamilton, na Nova Zelândia.