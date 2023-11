Portugal recebe hoje os brilhos, metalizados, dança e fantasia da Rabanne

Dourados e prateados convivem com lilases brilhantes, tigresses e pêlo. Também há casacos curtos e longos a fazer lembrar fardamentos imperiais.

As características irreverência, ousadia e alarido da casa Rabanne chegaram a Portugal esta quinta-feira, 9 de novembro, pela mão de uma parceria para uma coleção cápsula feita com a gigante sueca do retalho H&M.

Para Julien Dossena, diretor criativo da casa de moda de luxo, esta coleção celebra a liberdade e hedonismo e traz para os dias de hoje a modernidade inicial de Rabanne e soma-lhe o universo da dança.

“Rabanne sempre foi uma marca alegre e este evento capturou o clima lúdico da coleção Rabanne H&M. Quero sempre que as pessoas se sintam livres ao usarem nossas roupas, por isso foi ótimo ver os convidados a divertirem-se e a abraçarem o o espírito hedonista da coleção”, revelou o estilista citado em comunicado.

A nova parceria chega com propostas para moda feminina, masculina, acessórios e elementos para decoração da casa, e pode espreitar algumas das novas peças abaixo.