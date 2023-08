Prada lança primeira linha de maquilhagem e cuidados da pele

Já não é só roupa. Desde 1913 que a Prada tem revolucionado o mundo da moda e, agora, a prestigiada marca acabou de lançar um segmento de maquilhagem, Prada Beauty, que apresenta duas linhas emblemáticas, a Skin e a Color. A Skin promete revolucionar a rotina que vai desde cuidados da pele à tez; em contrapartida, a Color remete para um espetro multidimensional de expressões.

Desenvolvidas em conjunto, as coleções de skincare e maquilhagem conciliam “o minimalismo com o maximalismo, a sofisticação com a diversão, a simplicidade com a versatilidade, recorrendo tanto à tradição como à tecnologia para desenvolver fórmulas e embalagens que combinam harmoniosamente o luxo com a responsabilidade”, pode ler-se em comunicado.

A coleção é composta por seis paletas de quatro cores, 13 batons (com acabamento soft-matte e hyper-matte), 33 tons de base e uma linha de skincare que conta com um creme hidratante, um sérum e um desmaquilhante.

Repensar a expressão da cor

A linha de makeup, Prada Color, confere um toque de excentricidade a uma tez sofisticada. Os batons mate são inspirados nos desfiles Prada desde o primeiro evento Ready-to-Wear da marca em 1988. As paletas apresentam “uma curadoria inesperada de pigmentos em acabamentos dinâmicos”.

Repensar o desempenho da pele

Numa época em que o stress faz parte do quotidiano de muitas mulheres, a Prada Skin “permite que a pele acompanhe as mudanças ambientais, reforçando a sua resistência inata”. A coleção é rica em ingredientes dermoativos e dermocosméticos como o Proxylane, o ácido hialurónico, a vitamina CG e as ceramidas, de forma a oferecer os melhores cuidados com a pele. Desde o creme de limpeza até à base, a Prada oferece uma rotina holística e personalizável baseada nas necessidades específicas da pele.