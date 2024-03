Preto e transparências dominaram a ‘after party’ dos Óscares

A after party dos Óscares, promovida pela Vanity Fair, é o evento que sucede a cerimónia dos Óscares. Este ano, o preto dominou a festa, com celebridades como a Vanessa Hudgens, que anunciou a gravidez, ou a Kendall Jenner, mas as transparências também não ficaram esquecidas.

A portuguesa Alba Baptista optou por misturar preto e branco, mas a protagonista do filme “Todos Menos Tu”, a comédia romântica que estreou este ano e fez com que milhares de pessoas acorressem ao cinema, utilizou apenas branco. Sydney Sweeney levava um decote avantajado e um colar que saltava à vista de todos.

Kylie Jenner, ao contrário da irmã Kendall, decidiu fugir ao previsível e utilizou um longo vestido encarnado. Para o cabelo, optou por um visual de aspeto molhado.