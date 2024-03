Vanessa Hudgens anuncia gravidez na ‘red carpet’ dos Óscares

Tudo na vida de Vanessa Hudgens é uma verdadeira surpresa. Depois de se ter casado, em dezembro de 2023, com o jogador de basebol Cole Tucker, a atriz, que ficou conhecida por dar vida à personagem “Gabriela Montez” no filme “High School Musical”, surgiu grávida na red carpet dos Óscares.

Chegou cedo, mas, rapidamente, tornou-se uma das protagonistas da noite. O vestido preto justo evidenciou a enorme barriga. No Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Vanessa posou sorridente para os fotógrafos.

Tal como fez no casamento, a artista preferiu não divulgar os pormenores mais pessoais, nomeadamente os meses de gestação e o sexo do bebé. Recorde-se que, na cerimónia que aconteceu no final do ano em Tulum, no México, a noiva restringiu o uso de telemóveis.