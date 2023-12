Prevenir depressão pós-parto? Sim, estudo avança novas pistas

Além de poder ser tratada, a depressão pós-parto pode mesmo ser prevenida, ou seja, atuar ainda antes de ela se instalar. Um estudo transversal que reuniu 26 análises com um total de 2867 pessoas auscultadas vem agora indicar que há uma estratégia que pode ajudar a minorar os efeitos da depressão pós-parto, mas também de procurar evitar que ela se instale.

Segundo o estudo divulgado na revista Plos One, a prática de três a quatro vezes por semana de exercícios aeróbicos, com sessões de duração aproximada de 35 a 45 minutos, revelou ter impacto nos sintomas de uma patologia que se caracteriza por tristeza, ansiedade e crises de choro frequentes.

“A eficácia do exercício aeróbico na prevenção e tratamento da depressão pós-parto é significativa em comparação com o tratamento padrão, com maior ênfase na prevenção. Tal compreende uma frequência de três a quatro sessões de exercício por semana, com intensidade moderada (35 a 45 minutos)”, detalharam os investigadores no referido artigo, onde abordam atividades de esforço médio como caminhada, ciclismo, natação, dança e yoga.

Os cientistas consideram mesmo que o exercício físico como ‘ferramenta de prescrição’ é “um método não farmacológico importante no tratamento da depressão pós-parto, mas também eficaz na prevenção do distúrbio” que se estima que afete 50 a 75% das mulheres após o nascimento do bebé.

Porém, os investigadores ressalvam que esta solução deve ser leva com cautela, sobretudo quando a sintomatologia é mais grave e profunda e requer medicação.

Em declarações à revista Healthline, o co-autor do estudo, Renyi Liu, da Universidade Chinesa de Geociências em Wuhan, é claro: “Embora tenhamos antecipado resultados positivos associados ao exercício, o notável grau de eficácia, especialmente com intensidade e frequência moderadas, foi surpreendente. Isto reforça o papel potencial do exercício na gestão e prevenção da depressão pós-parto.”