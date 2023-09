Primeira loja outlet da Zadig&Voltaire já abriu em Portugal

As malas icónicas, as peças casual chic, o look despretensioso e elegante estão em outlet. A marca de luxo francesa Zadig&Voltaire, nascida em 1997, abriu um espaço no outlet Freeport, no Montijo. Ao todo, segundo o comunicado, são 316 metros quadrados de moda de mulher, homem, criança e também de acessórios.

“É com grande entusiasmo que recebemos a Zadig&Voltaire. Sabendo que é uma marca querida e apreciada pelos portugueses e muito desejada pelos nossos visitantes, acreditamos que será um complemento fantástico à oferta que proporcionamos”, diz, em comunicado ennviado às redações, Conceição Monteiro, diretora de Leasing da VIA Outlets em Portugal.

A responsável refere ainda que a marca de luxo francesa “junta-se assim ao portefólio que inclui marcas como a Burberry, Armani, Hugo Boss, Pinko ou Lonchamp que, entre muitas outras”, disponíveis no espaço de outlet.