Primeira-ministra francesa Élisabeth Borne demite-se

A decisão surge um dia depois de o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra Élisabeth Borne terem estado juntos no domingo, no Palácio do Eliseu.

Um encontro no qual, segundo a France Télevisions e Franceinfo, trataram de “dossiers importantes” como as inundações de Pas de Calais e a vaga de frio que se vai abater na Europa, esta semana. Recorde-se que França tem vivido uma crise política intensa devido à lei da imigração que está a ser debatida.

A demissão de Borne foi entregue esta segunda-feira, 8 de janeiro, e já foi aceite pelo chefe de Estado.

“O seu trabalho e o seu serviço à Nação foi a cada dia exemplar. Pôs em marcha o nosso projeto com coragem, envolvimento e a determinação das mulheres do Estado. Do fundo do coração, obrigada”, escreveu Macron na rede social X (antigo Twitter).

Não foi revelado até ao momento quem sucederá no cargo.